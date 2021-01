El Pulso del Fútbol, 18 de enero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el debut de Millonarios en la liga colombiana y las principales novedades del elenco embajador. César dijo: “Con alegría recibieron los hinchas de Millonarios la noticia de la incorporación de Fernando Uribe. Llega mañana a firmar por un año y sé que Gamero va a utilizar a Guarín como volante “10”, y no como mediocampista de primera línea”. Sobre el tema Óscar agregó: “Millonarios ganó con un regalo del arquero de Envigado. Para destacar, después de 15 años, volvió a jugar Guarín en Colombia y el técnico de Envigado dijo que les ganaron con un gol de suerte”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual está en desacuerdo con César, por decir que Enrique Camacho de Millonarios, es el mejor directivo del balompié colombiano. Óscar manifestó: “Hace poco escuché que César dijo que a Camacho no le va bien en lo deportivo, pero traer a Uribe y a Guarín, no se hace de la noche a la mañana”. Por su parte César complementó: “Hay muchos indicadores para decir si un dirigente es bueno o malo, cualquiera puede decir que el mejor es el que gana muchos títulos, pero yo pienso que Camacho le ha aportado desde lo intelectual a Millonarios y por eso el equipo no está en quiebra”.

