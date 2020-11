Mi Banda Sonora con Lorena Meritano

Lorena Meritano es una actriz, modelo y presentadora argentina. Nació en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.

Desde muy pequeña, le apasionaba presentarse en el escenario bailando, actuando y declamando poemas. Es por esto que tuvo una formación artística desde que era niña.

Más adelante, incursionó en el mundo del modelaje a sus 15 años. Luego de firmar su primer contrato, tuvo que instalarse a Buenos Aires lejos de su familia, su hogar y su escuela.

Su primer papel en Colombia fue el personaje Gabriela Garza de Ecomoda, la secuela de Betty, la fea. En el país participó en otras exitosas producciones como Pasión de Gavilanes, Merlina, mujer divina, Mujeres asesinas, Amas de casas desesperadas y Chepe Fortuna.

En 2014, a Lorena le diagnosticaron cáncer de mama. Una etapa que, según ella, le otorgó fortaleza, perseverancia, constancia y humildad. A raíz de la enfermedad, escribió el libro 'Sobreviviente' y ha viajado alrededor de varios países otorgando charlas sobre su testimonio.

“Todos somos sobrevivientes de algo o de alguien (incluso de nosotros mismos). Mi mensaje siempre será de esperanza y a todos les digo: ‘Esto también pasará’”, afirma.

En 'Mi Banda Sonora', Lorena Meritano compartió las canciones que han marcado su vida. Conozca aquí su lista:

De niña a mujer - Julio Iglesias

Sueño con Serpientes - Silvio Rodríguez

Another brick on the wall - Pink Floyd

El lago de los cisnes – Tchaikovsky

Pasodoble Te quiero - Pedrito Rico

Locos Bajitos – Joan Manuel Serrat

Private dancer - Tina Turner

Words - FR David

La muralla verde - Enanitos verdes

No me platiques más (álbum Romance) – Luis Miguel

La mujer de mi vida – Ricardo Montaner

Balada para un loco - Amelita Baltar

‘Puente’ de Gustavo Cerati

Color esperanza’ de Diego Torres

Fruta fresca’ de Carlos Vives

A mi manera en español - María Martha Serralima