El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los jugadores que son dudas en la convocaría de Carlos Queiroz, para la Selección Colombia. César dijo: “Vuelve la incertidumbre en la convocatoria de la Selección Colombia, por la lesión de Falcao, la sospecha de Covid-19 de Santos Borré, James Rodríguez volviendo de una lesión y Cuadrado que salió en el último partido de la Juventus”. Sobre el tema Óscar agregó: “No hay que estar asustados, Falcao no estuvo en el Mundial de Brasil y James sacó la cara. Hay mucha gente que lo puede reemplazar”.

Otro de los temas tuvo que ver con la participación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana y el balance que dejan hasta ahora sus resultados. Óscar manifestó: “No estoy satisfecho con lo del Junior, vienen equipos sin ningún tipo de nombre y nos complican. Es increíble que tengamos dos representantes, pero cero confianza en ellos”. Por su parte César complementó: “Hay un montón de equipos que uno no conoce, pero vienen y nos enredan los partidos. De verdad que no se entiende”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual preguntaba si Eduardo Pimentel podía hacer cualquier tipo de declaración y no tener que demostrar ninguna de sus acusaciones. César respondió: “Tengo entendido que Once Caldas y América están estudiando demandar a Eduardo Pimentel por calumnia, porque fue a los dos equipos que acuso en sus declaraciones”. Mientras Óscar finalizó: “Mi abuela decía, quien calla otorga y hace rato que están callados los equipos acusados por Pimentel, esperemos a ver qué harán Once Caldas y América”.

