“Está en juego la democracia”: Fernando Cepeda sobre elecciones de EE.UU

El exembajador y exministro Fernando Cepeda Ulloa, en 6AM Hoy por Hoy, entregó su visión sobre las elecciones de los Estados Unidos. Aseguró que lo que está en juego en la jornada electoral es la democracia y el prestigio de ese país.

“Lo que está en juego hoy en Estados Unidos es la democracia, no sólo allá, sino en el mundo, porque todos hemos mirado durante décadas, por no decir dos siglos, hemos mirado hacia los Estados Unidos como el modelo de comportamiento político, la organización política, etc., para bien o para mal”.

Además se refirió a la postura de Donald Trump y sus manifestaciones frente a un eventual resultado.

“Esto de que no reconozco, no me voy de la Casa Blanca, aquí hay fraude, anunciar el fraude, no ayer sino desde hace varios meses, es una invitación terrible a la violencia, que es la negación, por favor, de un proceso democrático. De manera que mi angustia, mi preocupación, la de mis colegas que enseñan política en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y Colombia, es enorme”.