"Las personas se acostumbran a la amenaza y no la dimensionan": médico

Diego Castrillón, doctor y magister especializado en psicología clínica, señaló que la gente ha empezado a salir porque “van minimizando el impacto del COVID-19, porque no lo ven”.

“Las personas se acostumbran a la amenaza y no la dimensionan en su proporción, nos encanta el contacto social y la rutina y aunque los medios electrónicos han ayudado, si necesitamos ver al otro frente a frente y tener actitud de confluencia”, manifestó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy.

“El que no hace trabajo, no come. Tiene la obligación de salir aunque tenga riesgo”, señaló que hay otros que están obligados a hacerlo.

También explicó que el aprendizaje cultural está basado en "no dejarse" y es una rebeldía vista como valor.

“No estás luchando contra el policía, estás luchando contra el virus”, fue el mensaje del doctor.