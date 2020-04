“Hay que hacer una tregua de la amargura para enfrentar al coronavirus"

Humberto de la Calle, excandidato presidencial, publicó una fotografía en la que se le ve haciendo fila para reclamar medicamentos para su esposa. La imagen fue interpretada como una crítica por lo que De la Calle explicó que ante la emergencia no hay privilegios y todos somos iguales.

Juiciosamente haciendo larga fila para reclamar medicamentos para mi esposa pic.twitter.com/cHcni6N3yZ — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) April 15, 2020

“Esto no distingue, somos ciudadanos sin rango ni privilegios de ninguna clase”, explicó De la Calle, agregando que la fotografía no era un crítica ni mucho menos ya que si bien “la cola estaba larga, duré ahí más de una hora pero estaba muy bien organizada y dentro de la farmacia todo muy bien manejado. Hay quienes lo han tomado como una crítica, pero no es así”.

El excandidato presidencial señaló que tampoco se debe pensar en rivalidades políticas ya que “no es un problema de Duque sino del estado para convertir los decretos en una realidad y llegar a tiempo a las personas que viven del día a día para subsistir y no están en ninguna lista”.

“Hay que hacer una tregua de la amargura y del odio, puede que después volvamos a eso, pero necesitamos paz aquí para hacerle frente al coronavirus”, estimó De La Calle concluyendo que la emergencia exige apoyar a las autoridades locales dejando de lado las rivalidades políticas.

