Los motivos de EE.UU. para ofrecer transición democrática en Venezuela

En Hora 20 nos dedicamos a analizar los efectos y las razones de un ofrecimiento de Estados Unidos a Venezuela con el fin de levantar las sanciones impuestas hasta el momento. También se debatió sobre una posible cuarentena de tres meses en Bogotá, de sus consecuencias y de qué implica que el país ya esté en una fase de mitigación del coronavirus. Por último, una mirada al aumento en la tasa de desempleo en el país

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo anunció un plan llamado “Marco Democrático para Venezuela” con el que se busca que Maduro salga del poder y haya una transición diplomática del poder en los próximos meses.

El plan tiene como finalidad levantar las sanciones económicas impuestas por parte de Estados Unidos a Venezuela. Solo si se cumplen con las propuestas presentadas hoy por Pompeo. El primer punto consiste en crear una especie de “Consejo de Estado” conformado por cinco miembros y con representación del oficialismo y de la oposición, que funcione como “gobierno de transición” y que lleve a que se celebren elecciones libres en el país antes de que termine este año. En ese consejo no pueden estar ni Maduro, ni Guaidó, por lo que les piden que se aparten del proceso. Pompeo también señaló que ambos pueden ser candidatos en unas eventuales elecciones; pero que Guaidó tiene una marcada ventaja para ganar por su alta popularidad.

Después del anuncio, ambos líderes se pronunciaron. Por el lado de Guaidó, este agradeció a Pompeo la intención de conformar un Gobierno de emergencia. Por el lado de Maduro, dijo que la Nación es libre y que no se doblegará ante el tutelaje de un gobierno extranjero. Añade que esta propuesta confirma que los funcionarios de Estados Unidos no conocen cómo funciona el ordenamiento jurídico venezolano y el funcionamiento de las instituciones.

Ante el anuncio, el presidente Duque se pronunció y dijo que es una “evolución muy positiva de la consistencia del cerco diplomático”.

Este anuncio del gobierno estadounidense se da después de que el pasado jueves una corte de Nueva York, publicara contra Nicolás Maduro y 14 personas cercanas al régimen. En la acusación se ofrecen $15 millones de dólares por información para dar con Maduro y lo acusan de narcotráfico y de enviar droga a Estados Unidos aproximadamente desde 1999 a través del “Cartel de los Soles”, cartel del que aparentemente la cabeza es Maduro, con ayuda de la guerrilla de las FARC desde Venezuela.

Lo que dicen los panelistas

Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, señala que Estados Unidos hace este ofrecimiento es para abrir una posibilidad a una negociación con Venezuela y para que Maduro deje el poder. Además, señala que Trump necesita este hecho para sumarse como un triunfo electoral, con el fin de que en Venezuela se reestablezcan las ramas del poder público. Sin embargo, considera que Maduro no va a aceptar este ofrecimiento a pesar de que este se encuentre en su peor momento. “Maduro es capaz de inmolarse y que haya miles de muertes, antes de que acepte un gobierno de transición” concluye.

También dice que este anuncio no quiere decir que se le esté queriendo dar la espalda a Guaidó, ni un ultimátum para el gobierno de Maduro.

Luis Felipe Henao, abogado, ex ministro de Vivienda y columnista en El Espectador, considera que el anuncio hecho por Pompeo ayuda a profundizar la crisis en Venezuela, un país que ya tiene suficientes problemas para enfrentar el coronavirus, ya que no tiene capacidad médica, ni de personal, ni de equipos médicos. Señala que esta es una propuesta inocua y que consistiría en una especie de rendición para Maduro, cosa que él no aceptaría.

Ante el aumento en la tasa de desempleo, señala que debe haber una coordinación entre la protección en salud para los ciudadanos; empleo y lograr tener una economía estable. Señala que lo que se ha avanzado en reducir la pobreza en el país, se puede borrar por cuenta de la crisis que podremos vive a causa del coronavirus y sus efectos en la economía mundial y nacional. Apunta que es importante que se reactiven los sectores más importantes de la economía, pero sobre todo lo que más generan empleo como lo es la construcción.

Francisco Bernate, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR, considera que el ofrecimiento hecho por EE.UU. no es una jugada electoral de Trump y que el problema de Venezuela visto desde la política interna, es pequeño al lado de la crisis a la que se enfrenta la nación americana por cuenta del coronavirus; las altas tasas de mortalidad y los efectos en la economía, señala “la gente en lo que menos está pensando es en un dictador latinoamericano.”

Ante el manejo que le ha dado Claudia López a la emergencia por el coronavirus, dice que el mensaje ha sido claro desde la prevención por parte de la alcaldesa. Dice que es preferible un mandatario que prevea las situaciones a futuro y que tome medidas drásticas a una persona que no haga nada al respecto.

Yohir Akerman, periodista y columnista en El Espectador, considera que el pronunciamiento hecho por Pompeo es un ultimátum Nicolás Maduro en Venezuela. Señal que es una propuesta que nace muerta y que era predecible la respuesta por parte de Venezuela. Añade que desde Estados Unidos esta propuesta viene con la necesidad de que el gobierno de Trump se debe adueñar de una agenda; dice que una de las banderas de esta administración era el empleo y la economía; las cuales hoy se encuentran por el piso por cuenta de la crisis del coronavirus. Agrega que Trump necesita una victoria interna y que esta es una oportunidad para hacerlo; añade que cuando hay tiempos de crisis o de una recesión económica, acudir a una guerra ayuda a mejorar la imagen del partido de gobierno y a la economía. Por lo tanto, demuestra que sacaron al dictador de la región da réditos políticos y una bandera a la actual administración.

También señala que este anuncio demuestra un desacierto del cerco diplomático impulsado por el presidente Duque desde Colombia; dice que la apuesta de Colombia hoy por Guaidó no tiene ningún valor. Concluye diciendo que esta jugada complicada puede terminar distrayendo a los lideres políticos de la crisis humanitaria que cada país vive por cuenta del coronavirus.