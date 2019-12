Siga estas recomendaciones para cambiar de look en año nuevo

Es habitual que muchas personas quieran cambiar de look en este último día del año, para ello es importante que tenga presente algunas recomendaciones al momento de hacerlo. Recuerde que cambiar de look no tiene que ser necesariamente algo drástico, a veces los cambios más pequeños pueden ser los más notables.

Si tienes el cabello largo o la altura de los hombros, una manera fácil de tener un cambio muy radical es hacerse un corte diferente, dejarlo mucho más corto, darle un color diferente, hacerse californianas, rayos de tonos más claros al color natural, entre otras cosas.



Para cambiar de imagen necesita a alguien de confianza. Alguien a quien le pueda pedir aquello que quiere y que claramente lo sepa entender y plasmarlo. Alguien que lo conozca e identifique las cosas que van acorde a su estilo.

Animarse a cambiar y apostar por un nuevo look puede ser una buena oportunidad para darle fin a algunas cuestiones internas y emocionales, hacerlo permite trascender y sacar aquello que le impide avanzar, lo cambios pueden ser útiles para fortalecer su autoestima y cerrar ciclos.

