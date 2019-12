Los creadores de Dynamo producciones son colombianos

Dynamo "la fábrica de películas" ha trabajado en varias de las películas más célebres de Colombia, entre ellas Satanás, film que ganó “Mejor película” en el Festival de Cine de Monte Carlo en 2007. Detrás de este reconocido proyecto, Dynamo, hay dos colombianos, uno de ellos es Diego Ramírez, quién desde el año 2006 dejó de lado sus proyectos por dedicarse a emprender en algo que realmente lo apasionaba, el cine.



Diego Ramírez y Andrés Calderón, creadores de Dynamo, fueron seleccionados como emprendedores Endeavor en el 30° ISP realizado en Miami en el año 2009. Su arduo trabajo ha permitido posicionar su empresa como la única compañía de América Latina con un servicio tan completo, esta casa productora Colombiana opera actualmente en Bogotá, Madrid, México y Nueva York.

Este proyecto trabaja de la mano con empresas como Caracol, Sony, Fox, Discovery y Netflix, con el que produce de la serie Narcos. Además han producido más de 30 largometrajes, entre los que se encuentra La Cara Oculta, Out of the Dark y recientemente Malcriados.



Para más información escuche la entrevista completa con Diego Ramírez, creador de Dynamo.