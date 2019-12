¿Cómo emprender en el 2020?

Inicia un nuevo año y con el muchas ideas de negocio, para dar el primer paso para hacer realidad su emprendimiento tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para no renunciar antes de tiempo. No renuncie a su trabajo si no tiene un método o alguna estrategia para emprender.

Es importante que su idea de negocio cumpla o responda a las necesidades de su público objetivo, en ese sentido tendrá que indagar más sobre las personas a las que se va a dirigir; indague sobre los costos estándar dentro de la industria; determine cuánto dinero tendrá para trabajar y cuánto necesita para desarrollar su producto o servicio; elija un nombre para su marca; decida si desea emprender ese camino solo o con ayuda de un socio; tenga control del dinero que entra y sale de la empresa, entre otras cosas.



Si bien es cierto, actualmente los cambios en los negocios son mucho más rápidos debido a la era digital en la que se está inmerso, si decide emprender asegúrese de utilizar estas nuevas herramientas a su favor y apuéstele a la tecnología que sustituye los trabajos manuales.

