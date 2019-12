Recomendaciones para identificar el alcohol adulterado

Si bien es cierto, en la época decembrina muchas personas celebran las festividades con alcohol, sin embargo, no está demás tener en cuenta ciertas precauciones para evitar el consumo de bebidas adulteradas que pueden ser perjudiciales para la salud.



En primer lugar es importante que siempre pida los tragos sellados y con la envoltura original. Si el producto ha sido manipulado con anterioridad no tendrá los sellos en perfecto estado. Si los une con la tapa y la botella, deben encajar a la perfección. Respecto al líquido, debe ser brillante y transparente. No debe tener ningún tipo de residuos. Para identificarlo ponga la botella a contraluz por el lado más delgado y notará cómo flotan los residuos, si este ha sido manipulado, de lo contrario no.



Cerciórese de mirar siempre el número del lote y los datos del fabricante, además, si se percata de que el sabor es extraño suspenda de forma inmediata su consumo y repórtelo a las autoridades competentes.

Para evitar que este tipo de situaciones se propaguen, luego de consumir alcohol destruya los empaques tetrapak y las etiquetas de las botellas de vidrio, esto evita que los envases sean reutilizados y llenados con alcohol adulterado.



Para más información escuche la entrevista completa.