Montaje colombiano nominado a los premios Latín ACE

En esta oportunidad el colombiano Alejandro Aguilar, fue nominado a Mejor dirección Teatro visitante y Mejor Actor Teatro Visitante, en el Premio Latín ACE, Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York. Por su parte el montaje colombiano, Los Pied Pipers de Woodside, aspira a destacarse en varias categorías.





Los Pied Pipers de Wooside es una obra que originalmente se titula The Pied pipers of The Lower East Side, fue escrita por el dramaturgo estadounidense Derek Ahonen, sin embargo, la pieza fue adaptada por Alejandro Aguilar, quien compró los derechos de la obra, actualmente nominada a los premios Latín ACE.



Aguilar creó por más de nueve meses, una versión de los Pied Pipers de Woodside, obra que se estrenó en La Maldita Vanidad, en Bogotá, con actores como Jorge Pérez, Julián Caicedo, Catherine French, Daniel Diaza y la propia Tatiana Ronderos.



Para más información, escuche la entrevista completa.