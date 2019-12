El Pulso del Fútbol, 20 de diciembre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los problemas por los que atraviesa el fútbol femenino, esto debido a que carece de patrocinio y como lo anunció el presidente de la DIMAYOR el día de ayer, el torneo del próximo año será igual al de este año, es decir, con pocos equipos y de duración corta. Sobre este tema César opinó: “El fútbol femenino van a tener que empaquetarlo con el masculino para que pueda contar con más patrocinios y se forje una liga seria”.

En otro segmento del programa, César y Óscar respondieron al correo de un oyente que preguntaba cuál era el mejor jugador extranjero en la última década del fútbol colombiano. Óscar fue el primero en responder y dijo: “Buscando información para el oyente encontré que Franco Armani tiene 13 títulos en Nacional y para mí sería el extranjero más importante”. Por su parte César dijo: “Yo creo que Omar Pérez tiene que estar en la lista, estuvo en los nueve títulos de la última década en Santa Fe y sin duda ha sido muy importante en el fútbol de nuestro país”

Continuando con la información de la Liga Águila, nuestros panelistas se refirieron al presente de Atlético Nacional, esto debido a la opinión de un oyente, en la que decía que el técnico Juan Carlos Osorio estaba saliendo de los jugadores que no le gustaban y que no había pedido, por tanto, no se podía quejar en la próxima temporada por la nómina del equipo. Sobre el tema Óscar afirmó: “Yo sé que Nacional siempre va a ser un animador de la Liga Águila y espero que si no llegan muchos refuerzos, el técnico logre armar un equipo competitivo para hacer una mejor campaña que la de 2019”.

