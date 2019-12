Servicios para el campo, una clave para frenar el abandono de los jóvenes

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, indicó que el empalme generacional no es un tema que se pueda aplicar solo a la caficultura sino a todas las labores agrícolas en el mundo entero, pues hace poco estuvo en Estados Unidos y conoció la gran preocupación de sus autoridades porque el campo se está quedando sin jóvenes, ya que su prioridad es conseguir mejores condiciones de vida.

Señaló que la actividad agropecuaria no es nada fácil y por eso las nuevas generaciones no quieren dedicarse a ella. Además que las condiciones en las que debe desarrollarse no reúnen garantías suficientes en el aspecto laboral y social, por lo que se hace fundamental la intervención del Estado para mejorarlas.

"Uno como campesino debería tener la oportunidad de acceder, por ejemplo, a la salud, la vivienda, la educación cercana a su casa o vías en óptimas condiciones, las cuales deben ser proporcionadas por el gobierno.

Hoy en día el servicio de comunicaciones es vital para la gente joven y la conectividad del campo no es buena”, dijo Vélez vallejo.

Y añadió que “para los muchachos no es convincente ese cuento de tener que subirse a una loma o al palo más alto para encontrar señal de internet o de telefonía celular, por lo que se convierte en uno de los factores determinantes para que decidan migrar a las ciudades".

Agregó que el presidente de la República, Iván Duque, firmó hace un año con los cafeteros varios convenios y principios de entendimiento para mejorar este aspecto en las zonas rurales, por lo que en su opinión se debería exigir a los operadores que no tengan solo antenas en las grandes capitales sino también en el campo, aunque esto les represente menos ganancias.