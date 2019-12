El cuidado de la zona intima debe ser primordial.

Como es un tema que aún es tabú, se habla poco sobre varios factores están alrededor del cuidado íntimo. A pesar de que muchas veces no se tenga en cuenta, los problemas vaginales pueden causar dificultades y afectar la fertilidad, el deseo sexual y la capacidad de tener orgasmos. Por eso mismo, cuidar de ti y de tu salud no debe dar miedo ni mucho menos pena, porque la primera vez que se va al ginecólogo es una situación de temor, pero no por eso debes dejar de ir, el Doctor Jorge Alberto García dice “….” También hay que perder el miedo, hace parte de romper barreras y destruir tabús, no es más que decir, para ser sincera este tema me tiene estancada Aunque es muy necesario ir al médico para cuidar de tu salud, acá hay unos tips para que complementes tu visita al especialista: Evitar malos olores Si eres mujer y tienes curiosidad sobre cómo puedes cuidar de ti y tu vagina, acá hay algunos tips que pueden ser de ayuda, sobre todo para evitar los malos olores. · Eliminar el uso jabones líquidos para el cuerpo y jabones en barra con fragancia en la zona vaginal. · Evitar las duchas vaginales para limpiar el área. · Consumir yogur. · Dejar los alimentos que contienen mucha azúcar y levadura, tales como el pan, la cerveza, los champiñones, entre otros. · Minimizar el uso de los protectores diarios. · Usar ropa interior de algodón. · Aplicar una mezcla de aceite de árbol de té y agua en tu zona vaginal. · Pasar un pañito humedecido con vinagre de manzana por la vagina. Ir por primera vez al ginecólogo no debería dar miedo Cuando se es joven y mujer, el cuidado de tu zona íntima es importante, pero también es algo privado y de lo que no se habla mucho. Sin embargo, cuando sabes que es hora de cuidar de ti y tu zona íntima, El hombre que se preocupa por las mujeres Si no hablo de mi sexualidad con mi papá, ¿por qué debería hacerlo con un hombre extraño? Aunque estemos en el siglo XXI, uno de los temas tabú, sobre todo para padres e hijas, es ¿cómo se vive la sexualidad?, son asuntos de los cuales se evita hablar y sobre todo preguntar. Las preguntas con contenido sexual y sobre su mismo cuerpo, no son cuestiones que hagan frecuentemente las niñas a sus papás, ni mucho menos a hombres extraños, por eso la cuestión está en ¿por qué voy a poder confiar en mi ginecólogo? La ginecología es una profesión tanto de mujeres como hombres, Ablación femenina 6 febrero BUSCAR INFORMACIÓN Vamos a incluir a los hombres en nuestra sexualidadAcoso callejero, acoso laboral, todo esto hace que las mujeres desconfíen de los hombres cuando les hablan de sexualidad. Sin embargo, hay un hombre dispuesto a cuidarte y cuidar de tu zona íntima, ese es el ginecólogo. Pero ¿por qué voy a confiar en él?,

Días para tener en cuenta 28 de Mayo - Día Internacional de la Higiene Menstrual 24 de julio Día mundial del autocuidado 8 de agosto Día internacional del orgasmo femenino 4 de septiembre Día internacional de la Salud Sexual 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sexo y Sexo Oral 18 de septiembre. Día mundial de la Ética Médica 1 de octubre. Semana del prematuro 18 de octubre. Día Mundial de la Menopausia

No hay día en Colombia de la higiene íntima en Colombia, en México lo celebran el 28 de mayo ¿deberíamos promoverla?