Reforma Tributaria no está en riesgo por error inusual en el Congreso

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el senador Iván Marulanda calificó como un error que la mesa directiva y el Gobierno no se hayan dado cuenta que tenían que darle paso a las sesiones extraordinarias para discutir la Reforma Tributaria.

“Yo creo que por ese error no tiene mayor riesgo la reforma, no creo que se trate de un plan para afectar el debate. Creo que fue un olvido de la mesa directiva, del Gobierno, de la gente que recibe un sueldo para hacer su oficio y no lo hace”, señaló.

Frente a la Reforma Tributaria el congresista indicó que es una propuesta que afecta directamente al grueso de los colombianos y por el contrario le otorga beneficios económicos a los empresarios y quienes más tienen.

“Es una reforma que entrega más de 9 billones de pesos en beneficios a los empresarios. Es decir, entrega más beneficios que lo que aspira recaudar que son 5.6 billones de pesos”, dijo el senador.