Colombia tiene la banda vocal más original

Radio swing, conocidos anteriormente como Swing Choir, son un grupo de músicos apasionados por crear música a través de sonidos, luego de 20 años de vida artística la agrupación lanzó su más reciente sencillo “Luna Llena” composición que le apuesta a revolucionar el mercado musical independiente en Colombia posicionando el estilo a capella.

Esta banda vocal se hizo reconocida por interpretar canciones emblemáticas y populares como: La tierra del olvido, El ciclo de la vida, La ingrata, Amiga, All You Need is Love, entre otras, convirtiendo cada una de ellas en extraordinarias versiones que sorprendieron a los espectadores.



Radio Swing es dirigido por Solo Etra, compositor, creativo y emprendedor colombiano que ha realizado giras internacionales y ha representado a Colombia en algunos de los más importantes festivales vocales del mundo.



Para más información escuche la entrevista completa.