Presidente CSJ: Hay personas que quieren bloquear la elección del fiscal

En diálogo con 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio el magistrado Álvaro García, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reconoció que la situación dentro de la corporación es difícil por un grupo minoritario que busca imponerse bloqueando los procesos, como es el de la elección del fiscal general de la Nación.

“Él más mortificado he sido yo, he sido víctima de esas minorías. Han torpedeado esa elección (fiscal general de la Nación) no dejando que se llegara a esa votación que se requiere”, agregó García.

Asimismo, indicó que la situación se solucionaría si se modifica el reglamento interno de la Corte y si se cambian aspectos como el de hacer públicos los votos.

“Tres o cuatro personas mantienen una teoría de que el voto secreto es garantía de la democracia, pero ese voto secreto no debe ser para para el empleado público. Los empleados públicos debemos responder por nuestras decisiones”, agregó el magistrado.