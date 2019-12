Conozca la diferencia entre el ateísmo y agnosticismo

Se puede considerar al alteo y al agnóstico como personas no creyentes, finalmente, son personas que no pertenecen a una confesión religiosa y no tienen fe. Un ateo tiene la convicción de que no existen Dioses, es decir, rechazan por completo la idea de que realmente existen o existieron, pues consideran que los argumentos en los que se basan los creyentes no son racionales.

Por su parte una persona agnóstica, según la concepción filosófica, todo lo que supera el dominio de la experiencia es desconocido. Por lo tanto es imposible para el hombre, pronunciarse sobre la existencia de Dios. En ese sentido se atienen de creer, puesto que, no existen las suficientes pruebas para confirmar la existencia de un Dios, sin embargo, existen los agnósticos creyentes y los agnósticos ateos.

