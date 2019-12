Danny Aiello, el hombre que trató de hacer lo correcto

Nació un 20 de junio de 1933 en la ciudad de Nueva York. Incursionó en el teatro y participó en varias obras de Broadway. Su primer largometraje fue en 1973 interpretando un pequeño rol en el film dramático acerca del béisbol titulado: Bang the Drum Slowly.

Tuvo destacados papeles incluyendo a Monk, ese esposo machista de La Rosa Púrpura del Cairo de 1985, de Woody Allen; el enamoradizo Johnny, en Moonstruck de 1987; y Sal, ese dueño de una pizzería en un barrio de Brooklyn donde pululaba el racismo, en Do The Right Thing, de Spike Lee, por el cual ganó un Globo de Oro. @caracoldepeli