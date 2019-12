El Pulso del Fútbol, 12 de diciembre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la situación administrativa del Deportivo Cali, uno de los dirigentes más cuestionados ha sido Miguel Cardona, debido a que ha tenido varios movimientos y gestiones como director deportivo que han sido criticados por los hinchas del equipo azucarero. Acerca de esto César afirmó: “Se quedó con una comisión por la llegada de Benedetti y son muchas las denuncias, y de diversas personas acerca de este personaje que ha sido nefasto en la gestión del Deportivo Cali”.

Le puede interesar también: Comienza el camino a Catar, así será el sorteo de las Eliminatorias

En otro segmento del programa César y Óscar debatieron sobre la veracidad de los más de mil goles anotados por Edson Arantes Do Nacimento “Pelé”. Oscar por su parte dijo: “Varias veces le he comentado a César que esos mil goles de Pelé tienen su cuento, yo inclusive en Brasil muchas veces leí comentarios que de esa cantidad muchos no eran oficiales y tampoco amistosos”. Por su parte César respondió diciendo: “Hay un Libro que se llama simplemente Pelé, y allí están totalmente documentados los 1282 goles en los 1366 partidos”.

Le puede interesar también: ¡Una fiesta! La celebración del Atalanta en el camerino tras paso a Octavos

Nuestros panelistas hablaron también del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, respondiendo a la pregunta que envió uno de nuestros oyentes al correo del programa, el cuestionamiento era ¿por qué Carlos Queiroz no había ido a ver la final de La Liga Águila? Y si esto significaba que al técnico portugués no le importaba el rentado Nacional. A nuestro oyente Óscar le respondió: “Queiroz creo yo, que debió venir a ver la final y debo informar que el entrenador luso ya está en su Portugal del alma y en vacaciones”.

Le puede interesar también: Falcao: "No estoy al 100%, con más minutos estaré mejor"

No olvide escuchar el audio del programa.