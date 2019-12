Senador Carlos Lozada denuncia problemas en su esquema de seguridad

El senador Carlos Lozada expresó su preocupación por el mal estado de los vehículos en los que se movilizan los integrantes de su esquema de seguridad.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio manifestó que esta situación pone en riesgo su seguridad y de ahí que pidió una explicación a la UNP.

“La denuncia que hicimos es en el sentido que no han atendido de manera oportuna varios requerimientos que hemos hecho del mantenimiento preventivo a los vehículos para evitar lo que me sucedió esta semana, en que quede reducido a un solo vehículo, lo que me impide trasladarme con toda la seguridad requerida”, subrayó.

Aclaró que cuenta con el esquema completo de seguridad, "pero los vehículos que se me asignaron se encuentran en mal estado" y explicó que tras presentar la denuncia "la UNP me asignó dos nuevos automóviles para reemplazar los que se encuentran fuera de servicio".

El senador reveló que ha puesto tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre indicios e informaciones que confirman amenazas y planes "para atentar en contra de mi vida y de otros integrantes del partido".