El recorrido musical de Marie Fredriksson

Marie Fredriksson, quien fue la vocalista de la banda Roxette, falleció este martes luego de una larga lucha contra el cáncer cerebral. Esta enfermedad se le diagnosticó en 2002.

Andrés López, realizó un resumen de la carrera musical de la artista, de 61 años, en La Luciérnaga.

El nombre de la banda, Roxette, nació por la gran admiración de Marie Fredriksson y Per Gessle por la música de la banda inglesa Dr. Feelgood.

"El cine ayudó a Roxette, la película 'Pretty Woman' protagonizada por Julia Roberts incluyó en su banda sonora la canción de esta banda titulada 'It must have been love'", contó López.

La triste noticia, para el mundo de la música, fue confirmada por Marie Dimberg, jefe de prensa de la banda.

