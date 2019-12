¿Cómo ahorrar energía?

Es importante tomar medidas clave para ahorrar energía y contrarrestar el cobro de sobretasa, esto ayudará sin duda alguna al medio ambiente y directamente a la economía de cada uno, pues, La Superintendencia de Servicios Públicos, estableció que las personas que residen en viviendas de estratos 4, 5 y 6, así como las que cuentan con locales comerciales e industriales del país, deberán pagar un aumento de cuatro pesos por kilovatio hora (kWh).

Para evitar que esta medida afecte el “bolsillo” de los colombianos es importante cambiar hábitos que incrementan el consumo de energía, mucho más en esta época de navidad. Las luces de tipo led, consumen menos energía, la decoración navideña con este tipo de luz puede llegar a suponer un ahorro del 90% respecto a las bombillas tradicionales.

Intente desenchufar todo aquello que no esté usando ni vaya a utilizar, una forma simple de ahorrar luz es sustituir, por la noche, algunas luces por velas, apague los electrodomésticos si no los utiliza, no encienda el árbol navideño todo el día, procure tenerlo encendido solo en los momentos en los que esta, si le encanta la navidad y le gusta mantener su casa decorada puede interesarse por las luces tipo led.

