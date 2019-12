El Pulso del Fútbol, 11 de diciembre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la transmisión a nivel internacional del fútbol profesional colombiano, esto debido a que ya en algunas conferencias de prensa, el presidente de la DIMAYOR ha hablado de este tema y algunos oyentes en el exterior han consultado por medio de nuestro correo. Acerca del tema César afirmó: “Hay que esperar el tema de los canales, ya se repartieron quince mil millones de pesos por este concepto y en enero llega más dinero lo que quiere decir que el tema está andando".

Le puede interesar también: Mea culpa, Marcelo Gallardo se recrimina por lesión de 'Juanfer' Quintero

hablando del fútbol internacional, César y Óscar hablaron de los equipos clasificados en la UEFA Champions League y la eliminación temprana del Inter de Milán a manos del Barcelona, que se dio ayer en el Estadio Giuseppe Meazza. Los catalanes ganaron dos goles por uno y uno de los jugadores que no brillo fue Lautaro Martínez. Sobre el jugador argentino Óscar manifestó: “El Lautaro que vale 111 millones no fue el que jugó ayer, metió un gol en fuera de lugar y no estuvo a la altura del compromiso que se jugó en Italia”.

Le puede interesar también: ¿Regresa Falcao a Champions?, 'El Tigre' fue convocado para visitar al PSG

En otros temas, nuestros panelistas se refirieron a la nueva lesión del mediocampista Juan Fernando Quintero, el “10” de River Plate entrenó diferenciado en la última practica del club millonario y según el diagnóstico presenta una distensión en el isquitibial izquierdo y no jugará más este año. Sobre el jugador César comentó: “Le pasó a Falcao también después de la lesión de ligamentos, es normal que después tengan otras lesiones musculares, pero me preocupa la cantidad de lesiones de los jugadores de la Selección”

Le puede interesar también: FIFA podría exigir a Blatter y Platini millonario pago realizado en 2011

No olvide escuchar el audio del programa.