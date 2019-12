Senador Velasco: Partido Liberal debe votar no a la reforma tributaria

El partido Liberal debería votar no el proyecto de reforma tributaria en sus dos últimos debates en el Senado y la Cámara de Representantes, aseguró el congresista, Luis Fernando Velasco.

“Pues tiene que votar no solamente algunos artículos, sino no a la reforma tributaria, por muchas cosas, porque uno no puede pedirles un esfuerzo a los sectores populares, a la clase media, golpear el ingreso del trabajador independiente, subir la retención en la fuente y luego regalar buena parte de ese esfuerzo a mega inversionistas”, subrayó.

Por ello, pidió una posición más firme y no quiero que salgamos con la tesis que votemos este artículo, pero este otro no.

“El partido liberal tiene que votar no a la reforma tributaria”, aseguró el senador del partido liberal en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Consideró que los más grave es “realizar una reforma tributaria para regalar plata que no va a generar empleo y a quienes ya tienen suficiente plata y de ahí que eso sí es muy grave”.