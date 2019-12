Los artistas que están tomando su papel de activistas en el paro nacional

Julián Román ha criticado al Congreso por la “Ley Andrés Felipe Arias”, cabe aclarar que no tendrá ese nombre. El ministro le respondió al actor por medio de una carta.

“Lo invita a ser suave con las personas, duro con las ideas, le dice que él fue detenido injustamente, que si eso le hubiera pasado a él estaría buscando una segunda instancia”, contó la periodista Catherine Juviano que esto le dijo el ministro al actor.

Y según Juvinado Román respondió: “primero que todo no me quieran meter a esta dinámica, a esta polémica mediática porque el paro no es sobre mí. Esto es sobre todas las demandas que están teniendo los ciudadanos, y segundo dice que más que darme pesar la carta, dice Julián Román, lo que me da pesar es la familia de Dilan Cruz, los policías asesinados en esta guerra, las madres de los falsos positivos y las familias campesinas que no tuvieron acceso al subsidio por las políticas corruptas”.

Julián Román ha sido uno de los artistas o famosos que han apoyado el paro nacional que se está llevando a cabo en Colombia.



