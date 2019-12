"Yo te quiero no te quemo" la iniciativa para prevenir quemaduras

Si bien es cierto, en esta época del año se presentan muchos casos de quemaduras causadas por la pólvora, esto no significa que otros tipos de quemaduras "accidentales" se puedan evitar. En esta oportunidad, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva - SCCP, realiza la campaña "No quemes tu vida, ni la de los demás" con la cual busca generar conciencia de los riesgos que corren las personas al realizar acciones sin precaución.



Los adultos pueden enseñar a los niños que manipular elementos como la pólvora, tomas de electricidad, aceite caliente, fuego, entre otras cosas, es peligroso. Si como adulto se es permisivo con este tipo de acciones los "accidentes" ocurren. Mantener ciertas precauciones no está de más.



Las quemaduras, además de dejar secuelas, generan un gran impacto psicológico y emocional en la persona afectada, muchas veces resulta ser tan grave, que pese a que se realicen cirugías, la piel no vuelve a ser igual y seguramente quedaría con algunas deformidades.



Si en dado caso, una persona resulta quemada, NO utilice jabones con blanqueador, NO utilice soluciones diferentes al agua como: leche, sábila, yogurt, huevos, vinagre, alcohol, bicarbonato de sodio y por último NO frote o “refriegue” la herida.



Para más información escuche la entrevista completa.