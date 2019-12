El Pulso del Fútbol, 6 de diciembre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los estilos de juego que han tenido las selecciones campeonas del mundo y como han cambiado algunos aspectos de su fútbol con el pasar de los años. César dijo: “La Francia campeona del mundo en 2018 y la Alemania campeona en 2014, atentaron contra el estilo de juego que habían tenido siempre. Al igual que la España del 2010 y Brasil en 1994 y en 1970”. Mientras Óscar opinó: “A nuestros jugadores latinos les ha servido muchísimo jugar en Europa, porque han aprendido muchas cosas de ese fútbol, pero también a los europeos les ha servido el fútbol latino”.

Le puede interesar también: ¡Renunció! Germán Cano no seguirá en el DIM

Otro de los temas tuvo que ver con la sensación de triunfalismo, que según Teófilo Gutiérrez se ha hecho sentir en algunos sectores de la hinchada del América de Cali. Sobre esto Óscar manifestó: “Triunfalismo siempre habrá en alguna parte de la hinchada, de cualquier equipo, eso es propio de la pasión que ellos sienten por el fútbol”. Y César destacó: “El triunfalismo, cuando es d los hinchas no tiene ningún problema, el triunfalismo peligroso es el de los jugadores”.

Le puede interesar también: Todo o nada: Chicó y Cortuluá definen el ascenso a la Primera División

Además opinaron acerca de los entrenadores que han sido despedidos durante esta temporada en la Premier League, puesto que este es un torneo que se identifica por mantener largos proyectos con los técnicos de sus equipos. Óscar explicó: “Ya han salido cinco entrenadores en esta liga, que siempre mantenía a los técnicos, pero yo estoy feliz porque a todos los he incluido en mi lista de entrenadores despedidos”. Ante esta afirmación César respondió: “Allá es donde los técnicos duraban más, está el caso de Ferguson y de Arsene Wenger, pero el tema está cambiando, ya los patrocinadores y la hinchada no se aguantan un técnico que no gane consecutivamente”.

Le puede interesar también: A llenar el estadio: Pereira ya vende los abonos para el 2020

No olvide escuchar el audio del programa.