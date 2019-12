El Pulso del Fútbol, 5 de diciembre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del nivel de los jugadores de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que muchos de ellos son suplentes o están lesionados. Óscar dijo: “Yo no sé, pero yo me acostumbre a que Colombia jugara bien con suplentes y consiguiera buenos resultados. Sin embargo, no es lo correcto, ni es la doctrina de los buenos resultados”. César añadió: “Y no es lo bueno, porque si un jugador es titular tendrá más ritmo y una mejor disposición de rendimiento, que uno que no es titular”.

Otro de los temas tuvo que ver con los viajes que tendrá que hacer el combinado nacional en la Copa América del 2020, puesto que jugará en cuatro ciudades diferentes del país. Sobre esto Óscar opinó: “Resulta que si no llevan la selección a Medellín, no la traen a Cali y no la llevan a Bogotá, es malo; pero el día que la llevan, dicen que los jugadores no pueden jugar en diferentes climas”. Por su parte César resaltó: “Colombia es un país con ciudades a 2 mil metros de altura y otras a nivel del mar, los jugadores están acostumbrados a eso”.

Además opinaron acerca de la final de la Liga Águila entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla, y todos los datos que rodean ese partido. César destacó: “De nueve finales que ha ganado Junior, siete las ha conseguido como visitante, es un dato que no es menor”. Mientras Óscar respondió: “No, pues que no dé la vuelta olímpica el América, o que de una vez no juegue el partido”.

