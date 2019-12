Alexis Henríquez: “Tengo el deseo de jugar un año más”

Alexis Henríquez marcó una época en Atlético Nacional, en donde logró entre otros títulos, el de la Copa Libertadores. Ahora el defensor terminará su carrera en otro club y habló con el VBar de Caracol Radio sobre sus sensaciones tras la despedida del equipo ‘verdolaga’.

“Hay que afrontarlo con la mayor seguridad y tranquilidad” expresó el defensor que jugó 365 partidos con Nacional y anotó en total 7 goles. Además, aclaró que la decisión de su salida fue de común acuerdo con los directivos.

Sobre donde continuará su carrera Alexis dijo “Yo hoy no he pensado nada, todavía tengo la gana de jugar un año o año y medio más”. Sobre los rumores que lo ligan con Deportivo Cali y el Once Caldas expresó, "He tenido conversaciones con varios equipos pero no con Cali ni con Once Caldas como dicen".