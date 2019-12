"Nunca tuve el objetivo de estar al nivel de Pelé y Maradona" Leo Messi

Lionel Messi habló para la revista France Football tras recibir su sexto balón de oro y dijo: "Me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima.Pero en ese momento él tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer más".

El argentino es el único jugador que ha conseguido ganar esta cantidad de balones de Oro y explicó las razones por las cuales no ganaba este premio desde el 2015: "No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions y esa es la competición que da más oportunidades de llevarse el Balón de Oro. Cristiano ganaba los trofeos porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones donde era determinante".

Respecto al premio resaltó la importancia del trabajo en equipo: " Las recompensas colectivas son más importantes que las individuales. Todos mis trofeos tienen un significado diferente. Ahora me encuentro en un pico de mi carrera y quiero compartido con mis hijos y disfrutar de su compañía".

Messi agregó : "Nuestro equipo no había alcanzado el objetivo mayor que era ganar la Champions League. Cristiano la ganó porque realizó grandes actuaciones en la competición y fue merecido".

Tras ganar seis balones de Oro el jugador no se considera el mejor del mundo y cuando le preguntaron por Pelé y Maradona dijo "Nunca tuve el objetivo de estar al nivel de ellos. No lo pienso ahora tampoco. Mi objetivo es hacer mi propia carrera y cuando termine pensaré que hice historia en el mundo del fútbol".

Sobre su posible retiro del fútbol aseguró "El día que no sienta placer por el fútbol me retiraré. Tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta y de disfrutar. Me siento bien y no pienso en dejar el fútbol. Voy a jugar hasta que el físico me diga que no puedo jugar más".