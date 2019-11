René contó detalles sobre el 'Escorpión' y aclaró que inició como delantero

René Higuita habló en TyC Sports y contó detalles sobre su inició como futbolista que dejo una curiosidad "Era delantero goleador pero en un evento que hizo el Independiente Medellín escogían los mejores jugadores para la escuela. Yo fui como delantero pero falto el arquero, me tocó de portero, me fue bien y ahí me quede".

El colombiano se refirió a ese partido histórico donde Nacional ganó la Copa Libertadores y él atajó 4 penales ante Olimpia. "Me tocó intuir, no había estudiado a los rivales", afirmó

René explicó cómo se origino su jugada 'El escorpion', "En una publicidad me tocaba jugar con los niños y lo que se me viene en el momento es una chilena al revés. Tenía que ser algo diferente y nunca la había practicado". Pasarían 7 años de aquel momento para que Higuita haga el 'Escorpion' en Wembley ante Inglaterra, sobre la jugada y aclaró "Yo creo que el juez de línea vio la jugada tan maravillosa que cuando yo hice el 'Escorpion' bajo la banderín".

Otro momento importante fue la semifinal de Nacional ante River Plate en la Copa Libertadores donde René fue figura y contó detalles de ese día " Nos fue bien en ese partido, casi no salimos del estadio. La gente estaba con bronca conmigo, yo le pique el balón a Germán Burgos porque tenia nervios, no veía otro lugar".