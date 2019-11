Si al Gobierno Nacional le queda grande que lo haga el Congreso: Juvinao

“¿Dónde está la propuesta alternativa del Congreso?, para ofrecer soluciones a esta crisis”, inicia preguntando Juvinao en La Luciérnaga.

Además, comentó que hay podido sondear con algunos congresistas y, ellos están intentado, pero hay diferencias entre algunas bancadas y no se ha escuchado la voz de presidente del Senado ni el presidente de la Cámara.

“Si al Gobierno Nacional le queda grande, o no logra sintonizar con la ciudadanía, no logra poner el tema en la agenda sobre el Esmad, no logra de verdad sincronizar con las demandas de los convocantes del paro y tanta gente que está saliendo, entonces que lo haga el Congreso. Por favor, el Congreso tiene que ofrecerle una hoja de ruta alterna al país”, concluyó la periodista.

