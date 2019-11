Muchas personas se han cuestionado si es conveniente o no, tener relaciones sexuales en la primera cita, para muchos, dar ese paso la primera vez podría ser contraproducente porque la relación podría no tomarse enserio al tener un encuentro sexual tan rápido, pues como sociedad se ha dicho que “tener sexo en la primera cita significa que es ser fácil”, por lo tanto, no será tomado en serio en ninguna relación.

Si elige tener relaciones sexuales en la primera cita, este no debería tener ningún impacto en la percepción que usted tiene de sí mismo, las relaciones sexuales pueden hacerlo sentir más conectado y seguro con esa persona, incluso podía convertirse en un punto a favor de la relación que inicien, tener sexo temprano no debería ser una barrera si están vibrando entre sí, y existe un consentimiento mutuo.

Ambos deben estar de acuerdo al momento de hacerlo, para luego no entrar en arrepentimientos, el tema de la sexualidad ha estado muy estigmatizado por años, siempre se ha inculcado a la mujer que cuide “lo más preciado que tiene”, la virginidad, este fue un sustituto de la pureza y la moralidad años atrás e incuso ahora. De todos modos, en este tema nadie más puede interferir, son decisiones personales que no deben ser reprochados por nadie.

Cada ser humano es responsable de sus acciones y por ende tiene la completa libertad de hacer con su cuerpo lo que mejor le parezca, independientemente de las cosas que haga, siempre recibirá comentarios de toda clase, por esta razón no se limite y actúe de la forma en la que mejor se sienta.



Para más información del tema, escuche la entrevista completa con Nereyda Lacera, Médica Sexóloga, Autora Del Libro “Revolcando Mi Cama”.