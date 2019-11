Empieza la navidad en concierto con Diego Torres

Un de las épocas más esperadas del año e inolvidables para las familias colombianas, sin duda alguna es la navidad, una época para compartir en familia, fortalecer la unión, el amor, la paz y la esperanza entre las familias, por esta razón, Davivienda, iniciará la navidad con un concierto para llevar gratas experiencias a los colombianos con música interpretada por la Filarmónica Joven de Colombia, el cantante Diego Torres y los coros de Misi dirigidos por Julio Reyes, 6 veces ganador del Grammy.

El próximo 4 de diciembre en el Movistar Arena, se realizará el Gran Concierto Davivienda de Navidad, donde los asistentes cantarán villancicos como Noche de Paz, Campana Sobre Campana, clásicos navideños como Jingle Bells, I Want to wish you a merry Christmas, entre otras.

Cabe resaltar que esta compañía, encenderá los motores del tradicional tren de la navidad a partir del 23 de diciembre hasta el 23 de enero para todas las familias colombianas, amantes de esta época navideña.

Para más detalles del evento, escuche la entrevista completa con Diego Torres, cantante colombiano.