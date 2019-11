Diálogo nacional: ¿con quién y para qué?

Esta noche en Hora 20 debate centrado en el nuevo ambiente que se ha generado en el país luego de paro del 21 de noviembre, con escenarios como como el del diálogo nacional y el de una ciudadanía que se sigue manifestándose en las calles.

El hecho más significativo, como decisión para buscar salidas a los reclamos ciudadanos, es la apertura de una conversación nacional liderada por el presidente Iván Duque que empezó el domingo con alcaldes y gobernadores electos.

Para que este diálogo tenga un marco y unos responsables, el presidente definió ejes temáticos como transparencia y lucha contra la corrupción, educación, paz, medio ambiente y crecimiento.

Por el gobierno estarán la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el director del Dapre, Diego Molano, y de la sociedad personas como nuestro panelista Ricardo Ávila y los profesores Moisés Wassermann y Beethoven Herrera.

Ya hay algunas propuestas que se conocen. Por ejemplo, la de una constituyente, del ex ministro Alvaro Leyva y del alcalde electo de Medellín; unas de tipo social del gobernador electo del Magdalena Carlos Caicedo, y otras similares del comité nacional del paro que reclama la implementación integral de los acuerdos de paz.

Al leer los editoriales y columnas del fin de semana, hay consenso en la importancia de abrir las puertas del diálogo, pero con puntos de vista diferentes sobre el cómo, el qué, con quién y hasta sobre la fecha del 15 de marzo como fin del proceso.

La mirada internacional de los medios más importantes del mundo (El Pais, Le Monde, NYT y The Independent) destaca que hay una ciudadanía inconforme con el gobierno y la ausencia de dialogo.

Y el otro hecho derivado del paro es la calle con los estudiantes marchando y la cacerola desde los balcones. Desde el jueves, las marchas de estudiantes se han hecho sentir, pero con un hecho lamentable como lo sucedido con el joven Dilan Cruz, víctima de una acción desafortunada de un agente del Esmad.

Lo que se espera

Ricardo Ávila, coordinar de los temas de crecimiento económico, destaca que por fin el gobierno empieza el proceso de conversación con el comité del paro y cree al respecto que hubo cierta lentitud en entender su importancia.

“Cuando comenzaron las protestas en Chile nadie tenía el objetivo determinado de quemar el metro de Chile; pero la masa descontenta entra en una espiral de violencia y se dan este tipo de consecuencias”, dijo en su análisis de la situación.

Dentro de otras conclusiones de lo que ha pasado hasta ahora, Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, señala que las manifestaciones fueron un éxito; hubo hechos de violencia condenables, pero que hay que diferenciarlos de las marchas y el presidente Duque se demoró en reaccionar y en un comienzo solo condenó el vandalismo al comienzo.

“El gobierno está muy ensimismado; no sé si el presidente no se da cuenta de lo que le está pasando y parece que no reacciona. Es importante que estas personas que llegan, le digan al presidente que hay medio país que piensa distinto”.

Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, asume su responsabilidad por el malestar de la ciudadanía y frente a lo que está pasando asegura que la gente espera respuestas a temas como la informalidad laboral.

”El país no es el mismo de antes del paro; la clase política tiene que asumir su responsabilidad”, dijo Vallejo.

Para Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, el del jueves fue un paro contra el establecimiento en general, pero el problema es que quien gobierna es el presidente Duque “que no ha salido a entender lo que estaba pasando”.

Expresa su temor de que “quemen” a los coordinadores nombrados para cada eje temático de la conversación nacional.