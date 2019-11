La Fuerza Pública incumplió todos los protocolos del DIH: Catalina Botero

Dentro de otras conclusiones de lo que ha pasado hasta ahora, Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, señala que las manifestaciones fueron un éxito; hubo hechos de violencia condenables, pero que hay que diferenciarlos de las marchas y el presidente Duque se demoró en reaccionar y en un comienzo solo condenó el vandalismo al comienzo.

“El gobierno está muy ensimismado; no sé si el presidente no se da cuenta de lo que le está pasando y parece que no reacciona. Es importante que estas personas que llegan, le digan al presidente que hay medio país que piensa distinto”, dijo.