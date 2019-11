“Si no lo quiere” la nueva canción de Gabriel Arriaga

“Si no lo quiere” es la reciente canción del cantante, Gabriel Arriaga, conocido como “El caballero de la ranchera”, con este nuevo ritmo el artista de la un "consejito" a unas cuantas damas, que prefieren adornar con cuernos la cabeza de sus maridos, en vez de dejarlos. Esta nueva apuesta del artista está hecha con un ritmo de cumbia con la que se anticipa a la navidad.



Esta canción, fue compuesta por Checho Blanco, Julio César Blanco, vallenato de nacimiento y compositor de grandes éxitos como La tartamuda interpretada por Silvestre Dangond. Pese a que su nueva canción no es nada parecida a lo que acostumbra hacer, es una apuesta que hasta el momento ha tenido buena acogida, pues la canción tiene el ritmo necesario para disfrutarlo en las fiestas decembrinas que se aproximan.



Gabriel Arriaga se ha dado a conocer por interpretar canciones como: Aunque no sea mayo, No sé qué me hiciste tú, La letra chiquita, La faltona, Clavelitos de amor, La pena de mi viejo, Vasito de agua, Muriendo de tristeza, De quién te agarras, entre otras.



Para más información escuche la entrevista completa.