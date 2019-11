Roger Fereder el ídolo de un colombiano

El colombiano, Adel Hosni Viter, es un hombre de 39 años de edad, desde hace algún tiempo Hosni declaró que deseaba jugar con Roger Federer. Para ello, ha viajado a diferentes lugares con el ánimo de hacer realidad su sueño.

Con esta iniciativa, que nació desde hace siete años, Adel pretende motivar a más niños y niñas a que luchen por sus sueños sin importar "que tan difícil sea". De esta manera, dejar un mensaje a las personas: cuando se quiere algo, no hay que rendirse, se debe insistir hasta conseguirlo.

Ir tras este sueño ha sido una gran motivación en su vida, pues muchos de los malos hábitos que tenía fueron desapareciendo, en los dos viajes que realizó a Paris y a New York, no fue posible conocer al tenista Roger Federer, sin embargo, Adel sigue aún no se da por vencido.