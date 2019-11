El Pulso del Fútbol, 22 de noviembre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol desde Bucaramanga, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actualidad de Teófilo Gutiérrez en la Liga Águila y la posibilidad que tiene de ser llamado nuevamente a la Selección Colombia. Sobre esto César dijo: “A mí no me incomoda si Carlos Queiroz llama a Teo a la selección, porque es el goleador y el mejor jugador del actual bicampeón del fútbol colombiano”. Mientras Óscar destacó “A Teo lo he pedido para la Selección Colombia, pero por los últimos partidos que le he visto”.

Otro de los temas tuvo que ver con el gesto de Pablo Ceppelini a Edwuin Cetré del Junior y las más recientes declaraciones del futbolista uruguayo. Óscar manifestó: “Yo creo que Ceppelini se está justificando, no creo que haya sido por el mal aliento. Pienso que le dijeron que expusiera eso de esa manera para que no haya sanción”. Por su parte César complementó: “Hay personas blancas que también tienen mal aliento y hasta los reyes también lo tienen”.

Además opinaron acerca del entrenador de la Selección Colombia Sub-20 Arturo Reyes, teniendo en cuenta que hay sectores a los que no les gusta el estilo de juego de sus equipos. Sobre esto César explicó: “Arturo Reyes estuvo en los partidos entre la salida de José Pékerman y la llegada de Carlos Queiroz. Y en esos encuentros le fue muy bien, pienso que tiene mucho futuro como entrenador”.

