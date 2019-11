¿Cuál es el mensaje que dejan las protestas del #21N?

“El paro fue exitoso, el Gobierno dijo que no iba a hacer la reforma 48 horas antes y si la hace, será de forma consensuadas; segundo, los partidos no lideran las marchas, sino los estudiantes, los trabajadores; tercero, es una semilla, seguramente este viernes y la próxima semana habrán otras marchas y el próximo año cualquier cosa puede incendiar la pradera”, Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación.

“Esto compromete a todo el país y cada quien tiene su responsabilidad en la corrupción, las reformas, el holding financiero, etc. Por ejemplo, en la parte laboral, existe una concertación de políticas laborales y salariales que inicia el próximo lunes. El Gobierno ha sido claro en decir que no hay textos para hacer reforma, pero eso no quiere decir que no se estudien formas de bajar por ejemplo las tasas de informalidad, en ese sentido, es necesario que el Congreso se meta a estas discusiones”, Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial.

“Es muy importante escuchar lo que la ciudadanía quiere decir, pero en el contexto latinoamericano los ciudadanos quieren ser más activos, más participativos, urge que el Gobierno tenga mayor profundidad en el diálogo ciudadano en las regiones y por supuesto hay que rechazar el vandalismo, uno tiene que manifestarse sin incluir la violencia. A la gente se le olvida que antes de la Ley 100 los colombianos no teníamos salud. Los jóvenes dicen que no tienen pensión, salario y no tienen nada que perder. Colombia ha venido trabajando en mejor educación y salud. Si bien nos falta mucho por construir, hay mucho que perder”, Paloma Valencia del Centro Democrático.

“Como pocas en nuestra historia, la movilización tuvo un carácter multitudinario, diverso, pacífico en su gran mayoría y por eso hay que enviar un reconocimiento a la ciudadanía que quiere un cambio en el Gobierno y su política. Sin embargo, se condena las agresiones tanto de la Fuerza Pública como de algunas personas. Lo que tiene que hacer el Gobierno para enmendar es un diálogo para todas las reivindicaciones”, Iván Cepeda del Polo Democrático.

“El cacerolazo que fue absolutamente espontáneo, salieron todos los estratos, familias completas que salieron a caminar hasta en pijama. Hay que saber interpretar estas acciones en la generación de empleo, porque ahí está la demanda más importante. En cuanto a la alocución presidencial señala que ha dado las directrices para profundizar un diálogo, pero no dice con quiénes, ni cuándo. Tenemos que actuar rápidamente como sociedad de forma constructiva y práctica”, Angélica Lozano de la Alianza Verde,

“Es necesario resaltar que la gente que participó en la jornada lo hizo dentro de las causas legales, vale la pena que el Gobierno llame a un diálogo antes de presentar algún proyecto. Pero tampoco se le puede echar toda el agua sucia a un Gobierno de 15 meses, es necesario que empiece a comunicar mejor y quienes están padeciendo los desmanes de los vándalos, están siendo perjudicados de manera injusta.” Germán Varón de Cambio Radical.

“Yo esperaría que el presidente entienda que debe gobernar para todos los colombianos y no solo su partido. Gobernar no es ir a entregar informes a los funcionarios en las regiones. Porque cuando la gente camina como lo hizo ayer, es porque no ha encontrado el mecanismo para comunicarle al Gobierno su descontento”, Luis Fernando Velasco del partido Liberal.

