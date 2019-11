NoEsDeLocos la campaña para ir al psicólogo

Para muchas personas ir al psicólogo resulta ser un gran tabú, en pleno siglo XXI la sociedad considera que llevar este tipo de procesos es solo para aquellas personas que están locas, sin embargo, es una idea demasiado retrograda y poco fundamentada. Ir al psicólogo debe ser tan normal como cuando alguien asiste a una cita odontológica, de medicina general, etc.

Tener esta terapia puede ser una herramienta útil para entender las cosas que vive diariamente, para resolver sus problemas y sobre todo llevar una buena salud mental.

En términos generales, es recomendable acudir a terapia psicológica esté emocionalmente estable o no, sin embargo, cuando existe un problema que supera su tranquilidad y paz mental, es un momento preciso para solucionarlo con personas especializadas que le ayudarán a entender aquellas situaciones de lo desestabilizan.

Si bien es cierto, no existe una regla precisa que le diga cuándo debe acudir a un psicólogo, esa decisión depende de cada ser humano, la terapia psicológica permite buscar soluciones a tiempo de los problemas que hacen presencia en su día a día, es decir, cuando siente que no entiende la vida, cuando esta triste y no le encuentra sentido a nada de lo que hace. En pocas palabras, dele prioridad a su salud mental, deje a un lado los estereotipos y si pasa por una situación que se sale de control, recurra a un profesional.

