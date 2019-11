El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre del 2019

En la emisión de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del rendimiento de Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia, en este momento el técnico portugués tiene el 64 por ciento de rendimiento y un oyente que nos escribió manifiesta que le parece que han sido exageradas las críticas al entrenador. Acerca de esto César respondió: “créame que tratamos acá de ser autocríticos, pero no soy yo, hicimos un sondeo de más de nueve mil opiniones y un poco más de la mitad le parece regular el papel del entrenador portugués”

En otro segmento del programa, nuestros panelistas hablaron sobre los estadios donde es más difícil jugar en La Liga Águila. Sobre el tema Óscar opinó: “Hace tiempo el Pascual Guerrero era uno de los más difíciles, ahora cualquiera va y empata, ahora podría ser el Atanasio cuando juega Nacional o el Metropolitano cuando juega Junior”. Por su parte César afirmó: “Yo creo que hoy hay estadios más difíciles para jugar, por ejemplo, el de Barrancabermeja es muy difícil por el calor y además Alianza Petrolera es un equipo complicado hoy en día”.

Regresando al tema de los cuadrangulares de La Liga Águila II, César y Óscar discutieron sobre las rotaciones del técnico Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, puesto que muchos de nuestros oyentes han escrito inconformes con esta práctica del entrenador risaraldense y algunos califican de “inventos” los cambios posicionales que realiza con sus jugadores. Acerca del tema César dijo: “En esto de las rotaciones yo he tenido una opinión, a mí las rotaciones cuando hay nomina me gustan, el lio de poner jugadores en otra posición ya es un lio del entrenador, pero no estoy tan en contra”.

No olvide escuchar el audio del programa.