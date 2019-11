"Yo no tengo dudas y ante Perú lo más importante fue ganar" Carlos Queiroz

El técnico Carlos Queiroz de la Selección Colombia habló previo al partido ante Ecuador y analizó la victoria frente a Perú. El entrenador aclaro : "Ante Perú lo más importante fue ganar, ganamos bien, dominamos el partido y construimos muchas oportunidades de gol. Mi trabajo es ser objetivo en el análisis, jugamos bien porque defendimos bien, porque peleamos bien ante un gran equipo como Perú"

Respecto a las críticas, Queiroz se mostró confiado y dijo: "No sé dónde están las dudas. Yo no tengo dudas y cada partido tiene una historia, hay que hablar sobre los hechos y no sobre las dudas del equipo"

El portugués afirmó: " Vamos caminando con partidos y hay jugadores que se están afirmando. La historia de los grandes equipos se hace con muchos años.

Carlos Querioz aclaró: "No se pueden comparar los partidos de la Copa América con partidos amistosos, cada juego tenemos que mejorar. Ustedes deben analizar y la gente sacará su propio juicio de valor".

El entrenador aseguró: "Soy muy duro y agresivo conmigo. Después del partido nosotros vemos muchas veces las imágenes para salir a mejorar. Nosotros siempre somos muy críticos buscando mejorar, pero nunca esperen que salga a hablar mal de mis jugadores. Siempre voy a estar del lado de ellos, incluso cuando las cosas no salgan bien".

El próximo partido de la Selección será mañana ante Ecuador y Queiroz se refirió al encuentro: "Vamos a tener cambios teniendo una estrategia de trabajo dirigida a la Copa América y teniendo muy presente los partidos para la Copa del Mundo".