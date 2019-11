Pacientes diabéticos recibieron clase gratuita de cocina saludable

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la cadena de Droguerías y Farmacias Cruz Verde organizó una clase gratuita de cocina saludable para pacientes diabéticos en Bogotá, liderada por el reconocido chef Jeisson Vega, y en la que participó la deportista de alto rendimiento Rosalía Mosquera, quienes también padecen esta enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad crónica, que se presenta en las personas cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza la insulina que produce, de manera eficaz. Existen tres tipos de diabetes; tipo 1 cuando el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmune ataca y destruye las células del páncreas que la producen, tipo 2 cuando el cuerpo no produce o utiliza la insulina adecuadamente y la diabetes gestacional que afecta a algunas mujeres durante su embarazo.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Diabetes, el 7% de la población colombiana sufre de esta enfermedad. Alrededor de 4 millones de personas en Colombia deberían recibir tratamiento por medio de medicamentos, dieta y ejercicio para controlar el azúcar en la sangre y prevenir síntomas y problemas. Por esta razón, Cruz Verde, consolidando su compromiso con la salud y el bienestar, dispuso de este espacio gastronómico en el que pacientes diabéticos conocieron cómo mantener una dieta saludable, que haga parte su tratamiento.

El Chef Jeisson Vega, cocinero con trece años de experiencia en el medio gastronómico nacional e internacional, fue quien lideró el taller de cocina, enfocado en crear platos únicos y saludables que sean útiles para las personas que, como él, sufren de diabetes.

“Quienes tenemos que convivir con esta enfermedad debemos ser conscientes de los alimentos que consumimos, no simplemente alimentarnos por necesidad. Para mantener una dieta saludable, los pacientes diabéticos deben comprender la forma como los diferentes alimentos afectan el nivel de azúcar en la sangre. Un menú adecuado para diabéticos debe incluir un mayor contenido de vegetales y frutas. Se debe evitar el consumo de carnes con altos contenidos grasos o que contengan harinas procesadas”, sostuvo Vega.

Además de llevar una dieta rica en vitaminas, proteínas y minerales, los pacientes deben evitar el cigarrillo, alcohol, azúcares y grasas saturadas, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio físico al día; controlar el estrés, la tensión arterial y el colesterol; y medir constantemente los niveles de glucosa.

Según Claudia Sterling, Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Cruz Verde, la cadena está comprometida en acompañar a los pacientes en la adherencia a su tratamiento, brindándoles toda la información necesaria para que tengan acceso oportuno, seguro, racional y efectivo a sus medicamentos, a través de personal calificado en farmacia, quienes les indican a los pacientes cuáles son las contradicciones y riesgos del medicamento y aconsejándolos sobre el mejoramiento de su calidad de vida.

Durante el encuentro gastronómico, Rosalía Mosquera, deportista de alto rendimiento, contó su experiencia y la transformación que ha tenido a lo largo de su vida, desde que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 en el 2013. Mosquera demostró que condiciones médicas como la diabetes no son impedimento para desempeñarse como triatleta.