El Pulso del Fútbol, 15 de noviembre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del partido del Junior de Barranquilla, ayer en su visita a Cúcuta, los tiburones ganaron tres goles por uno y continúan en la pelea por la clasificación a la gran final del fútbol colombiano, además, complicaron la situación del Cúcuta Deportivo. Acerca del partido César opinó: “Yo a Teo Gutiérrez lo tendría en cuenta para la Selección Colombia si juega como jugo ayer contra Cúcuta gran partido el de Junior”.

Otro tema del que hablaron César y Óscar fue la lesión de James Rodríguez en la concentración de la Selección Colombia que se confirmó ayer, el jugador se perderá los amistosos y deberá regresar a Madrid para concentrar de nuevo con el club merengue. Sobre la situación del volante Óscar comentó: “Entonces Zidane tenía la razón en no dejar jugar a james y el error fue de Carlos Queiroz". Por su parte César dijo: “No creo que Queiroz sea el equivocado, una lesión en el soleo es diferente a una en la rodilla si el jugador hubiera estado mal no lo habría traído”.



Continuando con la información de los cuadrangulares nuestros panelistas hablaron de lo seguido que son los partidos, puesto que se tienen que jugar cada tres días, lo cual obliga a los técnicos a cuidar físicamente a sus jugadores y este será un factor que puede determinar el favoritismo de algunos equipos. Sobre esto César manifestó: “yo creo que los técnicos que acierten en las rotaciones, y que puedan cuidar el fondo físico de los jugadores van a tener una ventaja en estos cuadrangulares”.



No olvide escuchar el audio del programa.