SIAM regresa con su canción "Quédate aquí"

El dúo de balada pop más importante en Colombia, SIAM, regresa con su más recién canción "Quédate aquí", una composición escrita para aquellas personas que insisten y se enfocan en mantener a su lado la persona que aman.



Carlos y Carolina, fueron nominados en el 2011 a los Grammy Latinos, en la categoría “Mejor Álbum Pop Vocal de Dúo o Grupo”, por el gran talento que juntos poseen, sin duda alguna, este acontecimiento tomó gran relevancia en su carrera como artistas.



La pareja, es conocida en el medio por canciones como Nuestra historia, Tu cariño, Por este amor, No necesito, Un año después, Un nuevo día, No existe, Decirte adiós, Un poco de tu amor, Me hiciste creer, entre otros.

Para más información escucha la entrevista completa con el dueto SIAM.