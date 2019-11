"Yo vengo a trabajar y si no hay fútbol me tengo que ir" Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda habló sobre la situación que vive Chile y dijo " Aveces somos muy superficiales, es un problema global. Los jugadores se reunieron y tomaron esta decisión como muestra de solidaridad ante la situación social del país".

El colombiano no se guardo nada y se mostró molesto por la situación de la Primera División de Chile "Yo sacrifico y no convocó a ningún jugador de la Liga Nacional para que se adelante en esta fecha FIFA y la liga no juega, no juega. Estamos perdiendo todos, los jugadores no están ni para los clubes, ni la selección. Si yo vengo a trabajar y no hay fútbol me tengo que ir".

Reinaldo Rueda se refirió a la Selección Sub- 23 y arremetió diciendo " Uno o dos jugadores por equipo va parar la Liga Nacional, muy pobre, caótico". El entrenador aclaró que la idea para esta fecha FIFA era contar con la sub-23.

"Tenemos incertidumbre de no saber que va pasar mañana, cada uno tiene nuestros temores" comento el entrenador y aclaró que pensó en renunciar a su cargo.Sin embargo, esta comprometido con el objetivo de clasificar a Chile para el Mundial de Catar 2022.