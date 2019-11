Me quieren tanto, que quieren que tome un descanso: Evo de La Luciérnaga

En las recientes horas, Bolivia vivió uno de los acontecimientos históricos más grandes en su trayecto, tras casi 14 años en el poder el líder político Evo Morales renunció a su cargo y aceptó la invitación de México para recibir asilo político.

Cabe recordar que el país venía viviendo una crisis que tuvo como detonante las pasadas elecciones presidenciales del 20 de octubre que dejaron resultados muy reñidos entre los candidatos. Éstas fueron catalogadas con irregularidades por parte de la ONU.

En Caracol Radio, Alexandra Montoya logró comunicarse con Evo Morales de La Luciérnaga para preguntarle sobre el escenario de incertidumbre que vive el país y él. Ante la pregunta, éste le respondió: "Lo bueno es que hoy ya no me tocó madrugar a trabajar. Y seguro los bolivianos me van a extrañar mucho, porque yo sí que tengo caminando al país", también haciendo referencia a las protestas que se venían viviendo en Bolivia.